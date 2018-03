Anzeige

Plochingen (pol)Reine Zerstörungswut dürfte die Motivation noch unbekannter Täter gewesen sein, die nach Polizeiangaben in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Hindenburg- beziehungsweise Silcherstraße gewütet haben. In der Zeit von Samstagabend, 23 Uhr, bis zehn Uhr vormittags, wurden an mindestens zwölf geparkten Autos verschiedenster Hersteller jeweils mindestens ein Außenspiegel beschädigt. Die meisten von ihnen wurden dabei komplett abgerissen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Zahl der Geschädigten noch steigen könnte, da Fahrzeugbesitzer den Schaden am Wochenende noch gar nicht bemerkt haben. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte im deutlich vierstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefon-Nummer 07153/3070 um Zeugenhinweise.