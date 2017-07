Esslingen (pol) - An einem Wohngebäude in der Eisenbahnstraße ist am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, ein brennender Kinderwagen gesichtet worden. Laut Polizei bemerkte ein Hausbewohner den erst aufsteigenden, schwarzen Rauch und wenig später lichterloh brennenden Kinderwagen, unmittelbar an der Hausecke des Gebäudes. Er löschte ihn noch rechtzeitig mit Wasser ab, sodass es nur zu leichten Brandschäden an der Fassade kam. Der ausrangierte Kinderwagen stand schon einige Tage an einem Altkleidercontainer nahe des Wohngebäudes. In der Nähe des Brandes soll ein Junge gesehen worden sein. Möglicherweise gibt es Zeugen am nahegelegenen Bahnhof oder aus der näheren Umgebung, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können. Diese werden unter der Nummer 0711/3990-330 entgegengenommen.

