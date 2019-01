Anzeige

Nürtingen (pol) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen soll es am Freitag kurz vor 23.30 Uhr im Bereich der Metzinger Straße/ Alleenstraße gekommen sein. Bei einer sofortigen Überprüfung konnte eine der beteiligten Gruppen in der Steinengrabenstraße angetroffen werden. Zwei Personen, welche offensichtlich zu der zweiten Gruppe gehörten, wurden in der Gerberstraße angetroffen.

Mehrere der angetroffenen Personen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren wiesen leichtere Verletzungen auf, die auf eine vorausgegangene körperliche Auseinandersetzung hindeuteten. Ursache des Ganzen war wohl ein geworfener Schneeball. Das Polizeirevier Nürtingen hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes übernommen.