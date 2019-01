Anzeige

Wernau (pol) Am Sonntag kurz vor 1.30 Uhr ist es vor einer Diskothek in der Esslinger Straße in Wernau zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen und dem Sicherheitspersonal gekommen. Zunächst soll es innerhalb der Diskothek zu einem Steit zwischen einem 34 -jährigen Mann und weiteren Gästen gekommen sein.

Der 34 -Jährige wurde daraufhin vom Sicherheitspersonal nach draußen verwiesen. Dort kam es dann zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 34- Jährigen, einem 28 -Jährigen sowie einer 34 -jährigen Frau einerseits und dem Sicherheitspersonal andererseits.

Hierbei erlitt der 28 -Jährige Verletzungen, die die Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten. Da die Beteiligten zum Ablauf unterschiedliche Angaben machten, sucht das Polizeirevier Kirchheim unter Teck noch Zeugen des Vorfalles. Diese können sich unter Telefon 07021/5010 melden.