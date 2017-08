Nürtingen (pol) - Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Donnerstagabend laut Polizei zu einem Disput zwischen zwei Personengruppen in der Nürtinger Apothekenstraße gekommen. Offenbar waren drei Flüchtlinge mit zwei Unbekannten in Streit geraten, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein 22-jähriger Flüchtling wurde währenddessen offenbar leicht an der Hand verletzt. Eine örtliche Fahndung nach den weiteren Beteiligten verlief ohne Ergebnis. Diese wurden als 35 bis 40 Jahre alte Männer, beide blond und bekleidet mit dunklen Hosen und Bomberjacken beschrieben.

