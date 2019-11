Leinfelden-Echterdingen (pol)Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Passant gegen 20.30 Uhr die Polizei, nachdem er bei einer Bankfiliale in der Nähe der Unterkunft eine verletzte Person festgestellt hatte. Wie sich herausstellte, war der 27-jährige Nigerianer zu Besuch in der Unterkunft wobei es mit einer weiteren, noch unbekannten Person zu Streitigkeiten und nachfolgend zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen war. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen ergab, bestand gegen den 27-Jährigen in anderer Sache ein Haftbefehl, weshalb er nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus festgenommen wurde.

Die Ermittlungen zu seinem Kontrahenten dauern an.