Esslingen (pol) Gegen 15.30 Uhr gerieten zwei Personen aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. In dessen Verlauf fügte ein 25-Jähriger einem 30-Jährigen Mann vermutlich mit einem Messer oberflächliche Verletzungen zu. Der Ältere rannte anschließend auf die Straße und versuchte vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. Da der Sachverhalt zunächst unklar war, rückten mehrere Polizeistreifen zu der Unterkunft aus. Weiterhin war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Einer der Bewohner verschanzte sich während des Einsatzes in seinem Zimmer und öffnete trotz mehrfacher Aufforderungen nicht die Tür. Sie wurde daraufhin von einem Beamten gewaltsam geöffnet. Da sich der 22-Jährige in dem abgedunkelten Raum vor den Polizisten versteckte, wurde ein Diensthund eingesetzt. Dieser biss den jungen Mann leicht in beide Unterarme. Die beiden Verletzten wurden im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tathergang aufgenommen.