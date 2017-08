Ostfildern (pol) - Zu einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Nellingen sind Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Dienstag ausgerückt. Zwischen mehreren Männern unterschiedlicher Nationalität war es laut Polizei zunächst zum Streit und anschließend zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten gekommen. Ein 20-jähriger Afghane wurde dabei offenbar leicht verletzt. Eine Einlieferung in eine Klinik war nicht erforderlich.

