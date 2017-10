Anzeige

Oberesslingen (pol) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen offenbar zwei Personen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.10 Uhr in der S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen einem 20-jährigen polnischen Staatsangehörigen sowie einer weiteren bislang unbekannten männlichen Person aus bislang ungeklärter Ursache zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge soll der Unbekannte nach Angaben der Polizei kurz vor der Haltestelle Oberesslingen offenbar den 20-Jährigen mit Faustschlägen attackiert und anschließend gegen den Kopf getreten haben, als dieser am Boden lag.

Der mutmaßliche Täter war nach jetzigen Erkenntnissen in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen und verließ in Oberesslingen die Bahn. Der stark alkoholisierte 20-Jährige erlitt durch den Vorfall Verletzungen im Kopfbereich und klagte über Rippenschmerzen. Er wurde anschließend mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugenangaben zu Folge wird der mutmaßliche Täter als etwa 18 Jahre alt, circa 1,87 Meter groß und mit einem dunklen Bart beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke mit grüner Aufschrift "Hugo Boss", eine schwarze Hose, Turnschuhe der Marke "Nike" sowie ein Basecap getragen haben und möglicherweise in Mettingen in die Bahn gestiegen sein.

Die Auswertung der Videoaufnahmen sollen nun weitere Erkenntnisse zum Tathergang sowie dem bislang unbekannten Täter geben. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt das Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegen.