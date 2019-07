Esslingen (pol)Zwischen zwei Männern ist es am Dienstagabend aus noch ungeklärten Gründen am Bahnhof in Esslingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zeugen bemerkten den handfesten Streit gegen 20.40 Uhr und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete einer der Beteiligten. Sein 21-jähriger Kontrahent hatte eine Verletzung im Gesicht erlitten und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein 26-Jähriger, der zunächst im Verdacht stand, ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, musste aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an. (mr)