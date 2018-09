Anzeige

Wendlingen/Plochingen (pol)Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am Montagabend (03.09.2018) gegen 23:50 Uhr am Bahnhof in Wendlingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge bespuckten und schlugen vier afghanische Staatsangehörige im Alter von 18 bis 21 Jahren drei Reisende im Alter von 27 bis 40 Jahren. Hierbei sollen die vier Tatverdächtigen laut Polizei unter anderem auch mit Schottersteinen sowie einer abgebrochenen Flasche zugeschlagen haben. Eine Person erlitt durch die Gewalteinwirkungen Prellungen im Bereich des Gesichtes sowie an den Unterarmen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Alarmierte Beamte der Landespolizei nahmen alle vier Tatverdächtigen aus dem Landkreis Esslingen am Bahnhof in Plochingen vorläufig fest, nachdem diese zunächst flüchteten. Der Grund für die Auseinandersetzung ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt das Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.