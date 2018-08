Anzeige

Esslingen (red) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Bahnhof Esslingen sind am Donnerstagabend mehrere Streifenwagenbesatzungen ausgerückt. Beim Eintreffen gegen 19.15 Uhr haben die Beamten laut Polizeibericht dann zwar einige Personen angetroffen, Hinweise auf Straftaten ergaben sich bei deren Befragung jedoch zunächst nicht. Kurze Zeit später erschien aber ein 15-Jähriger beim Polizeirevier Esslingen und gab an, bei der Auseinandersetzung von zwei Unbekannten geschlagen worden zu sein, wobei einer der Täter einen Gürtel benutzt haben soll. Der 15-jährige war durch Kratzer im Gesicht leicht verletzt worden. Das Polizeirevier ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt.