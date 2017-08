Esslingen (pol) - Ein Schaden von etwa 25000 Euro ist laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem Verkehrsunfall in der Straße Untere Buewag an einem Streifenwagen der Esslinger Polizei entstanden. Ein 70 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Lkw Actros wollte gegen 0.45 Uhr mit seinem Zug rückwärts rangieren. Dabei übersah er das rechts am Fahrbahnrand abgestellte Dienstfahrzeug und streifte mit seinem Anhänger an der gesamten Fahrerseite des Streifenwagens entlang. Vom Fahrer der ungarischen Spedition wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Das Polizeifahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Lkw-Anhänger entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

