Esslingen (pol) Eine kurze Unachtsamkeit hat am Dienstagmittag, kurz nach 13.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall in der Brückenstraße geführt, wie die Polizei berichtet. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Transporters, der von der Vogelsangbrücke kommend in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs war, erkannte zu spät, dass eine 42-jährige Autofahrerin fast bis zum Stillstand abgebremst hatte und fuhr auf. Beim Aufprall zogen sich eine 68-Jährige sowie zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren, die ebenfalls im Auto saßen, leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro.