Anzeige

Leinfelden-Echteringen (pol/lh)Mit leichten Verletzungen ist ein 28-jähriger Rollerfahrer am Donnerstagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er zuvor aus Unachtsamkeit auf einen Pkw aufgefahren war. Gegen 10.10 Uhr erkannte der die Hauptstraße befahrende Zweiradfahrer zu spät, dass vor ihm ein Toyota Corolla verkehrsbedingt bereits angehalten hatte und krachte in dessen Heck. Am Pkw und dem Kleinkraftrad entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von je rund 1.500 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den beschädigten Roller von der Unfallstelle.