Anzeige

Esslingen (pol) - Eine kurze Unaufmerksamkeit ist die Ursache für einen Auffahrunfall, der sich am Freitagabend um 18.35 Uhr in der Hohenheimer Straße auf Höhe der Champagnestraße in Esslingen ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Mann war, nach Angaben der Polizei, mit seinem Smart auf der Hohenheimer Straße in Richtung Esslingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorrausfahrende 23-Jährige mit ihrem Mini verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte mit voller Wucht in das Heck des Mini. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeuginsassen des Mini sowie der Fahrer des Smart leicht verletzt. Alle Personen wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.