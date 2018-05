Anzeige

Nürtingen (pol) Weil er in ein anderes Flüchtlingsheim verlegt werden sollte, ist ein 25 Jahre alter Mann aus Guinea am Montagnachmittag in der Unterkunft in der Straße Am Kührain renitent geworden. Nachdem der junge Mann gegenüber dem Heimleiter erklärt hatte, sein Zimmer unter keinen Umständen räumen und auch den Schlüssel dafür nicht aushändigen zu wollen, wurde gegen 14 Uhr die Polizei eingeschaltet. Gegenüber den Beamten kündigte der 25-Jährige dann an, sich selbst etwas anzutun. Da er anschließend immer renitenter wurde, forderten die Polizisten Verstärkung an. Als ihm wenig später Handschließen angelegt werden konnten, erhitzten sich vorübergehend auch die Gemüter anderer Bewohner der Unterkunft und es kam zu einem Wortgefecht. Die Situation beruhigte sich aber recht schnell wieder, nachdem der 25-Jährige im Streifenwagen saß. Die Polizei berichtet, dass er aufgrund seiner Ankündigung im Anschluss in eine Psychiatrie überstellt.