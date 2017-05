Ludwigsburg (pol) - Mit mittelschweren Verletzungen wurde ein

25-jähriger Kleinkraftradfahrer am Freitag in ein Krankenhaus

eingeliefert. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West war

der Zweiradfahrer gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 295 in

Richtung Renningen unterwegs, als dieser zu spät erkannte, dass eine

53-jährige Autofahrerin vor ihm die Geschwindigkeit ihres Wagens

verlangsamte, um sich zum Linksabbiegen einzuordnen. Der 25-Jährige

prallte auf das Fahrzeugheck und stürzte zu Boden. An den Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3.500 Euro und beide

mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme kam es zu

Verkehrsbehinderungen, welche sich bis auf die Autobahn A8 in

Fahrtrichtung Stuttgart auswirkten.

Anzeige