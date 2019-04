Plochingen (pol) Ein aufmerksamer Nachbar hat am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Sachs-Straße Schlimmeres verhindert, wie die Polizei berichtet. Der Mann hörte gegen neun Uhr einen Rauchmelder aus der Wohnung einer 24 Jahre alten Frau.

Da auf Klopfen niemand öffnete, betrat er mit einem Zweitschlüssel die Wohnung. Die Räume waren beim Betreten stark verraucht und die junge Frau schlief auf dem Sofa. Auf dem eingeschalteten Herd befand sich ein Topf mit verbranntem Essen.

Die sofort verständigte Feuerwehr, die mit 23 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausrückte, musste lediglich die Wohnung belüften. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Durch das rechtzeitige Entdecken war kein nennenswerter Schaden entstanden.