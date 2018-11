Anzeige

Plochingen (pol)Ein Einbrecher musste am Montagabend ohne Beute vom Balkon eines Mehrparteienhauses flüchten, nachdem er von einem aufmerksamen Nachbarn gestört worden war. Gegen 17.50 Uhr kletterte der Täter laut Polizei auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss und versuchte, gewaltsam in die Räume zu gelangen. Durch die Geräusche wurde ein im Erdgeschoss wohnender Nachbar misstrauisch und begab sich ins Freie. Als der 65-Jährige nach oben rief, sprang der Unbekannte herab und rannte durch den Garten in Richtung Beethovenstraße davon. Vom Täter, der bei der sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnte, liegt keine detailliertere Personenbeschreibung vor. Den von ihm hinterlassenen Sachschaden beziffert die Polizei mit mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153/307-0 mit dem Polizeiposten Plochingen in Verbindung zu setzten.