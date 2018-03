Anzeige

Plochingen (pol)Ein aufmerksamer Bankangestellter hat eine Seniorin davor bewahrt, das Opfer eines Betrügers zu werden. Die über 80 Jahre alte Frau aus Plochingen bekam nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag einen Anruf eines Unbekannten, der sich als ihr Enkel ausgab. Der junge Mann meinte, dass er 15.000 Euro für einen Autokauf benötige. Da der leibliche Enkel der Oma tatsächlich ein Fahrzeug benötigt, ging die ältere Frau davon aus, dass alles seine Richtigkeit hat. Der Anrufer kündigte an, am nächsten Tag vorbeizukommen und die Unterlagen mitzubringen. Die Rentnerin ging daraufhin zu ihrem Bankinstitut und wollte das Geld abheben. Bei der Höhe der Summe schöpfte der Angestellte Verdacht. So stellte sich heraus, dass die Seniorin von einem Betrüger und nicht von ihrem Enkel angerufen worden war. Im Laufe des Mittwochs wurde der Vorfall bei der Polizei angezeigt