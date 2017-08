Kichheim (pol) - Umsichtiges Verhalten der Nachbarn hat in der Straße "Hafenkäs" einen möglichen Küchenbrand mit gravierenden Folgen für den Bewohner verhindert. Ein alleinlebender 60-jähriger Mann wollte sich am Samstag in den Abendstunden zu Hause noch eine Gemüsepfanne zubereiten. Dabei legte er sich auf sein Sofa und schlief ein. Das Gemüse dagegen verbrannte bei eingeschaltetem Herd in der Pfanne. Die Wohnung wurde dadurch stark verraucht. Die Nachbarn wurden gegen 21.39 Uhr durch den akustischen Feuermelder auf die prekäre Situation aufmerksam. Mit einem Zweitschlüssel konnten sie die Wohnung betreten, so dass der mittlerweile bewusstlos gewordene Mann aus der Wohnung gezogen werden konnte. Hierbei kam er wieder zu sich. Er wurde dennoch in eine Klinik verbracht. In der Wohnung entstand lediglich geringer Schaden. Die Feuerwehr Kirchheim war mit fünf Fahrzeugen und 24 Personen vor Ort.

