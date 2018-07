Anzeige

Oberboihingen (pol/lh)Ein 54 Jahre alter Radfahrer ist am Montagabend in der Nürtinger Straße alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er musste anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 20.15 Uhr fand eine Zeugin den Verletzten auf der Straße liegend auf und wählte den Notruf. Der ansprechbare 54-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, hatte unter anderem Kopfverletzungen noch unbekannten Ausmaßes erlitten. Am Fahrrad war nur geringfügiger Schaden entstanden.

Die Polizeibeamten stellten durch einen vorläufigen Test beim Verunglückten eine Alkoholisierung von rund einem Promille fest, weshalb eine Blutprobe erhoben werden musste.