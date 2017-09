Anzeige

Ostfildern (pol) - In der Hindenburgstraße in Nellingen ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall die 25-jährige Fahrerin eines Mini leicht verletzt worden. Die 25-Jährige war laut Polizeibericht gegen 17.30 Uhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Scharnhausen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Bismarckstraße kam von rechts ein Auto und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wodurch die vorfahrtsberechtigte Mini-Fahrerin stark abbremsen musste. Ein 31-jähriger VW-Fahrer, der hinter dem Mini fuhr, erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf.

Dabei zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Das Auto des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.