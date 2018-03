Anzeige

Denkendorf (pol) – Auf der Ostumfahrung von Nellingen hat der 46 Jahre alte Fahrer eines Mercedes GLC am Sonntag gegen 19.45 Uhr eine Vollbremsung gemacht und ist knapp hinter der Haltelinie zum Stehen gekommen, als an der Kreuzung mit Esslinger Straße die Ampel auf gelb umschaltete. Der 46-jährige Fahrer eines Toyota Auris, der ebenfalls in Richtung Neuhausen fuhr, wurde von dem abrupten Bremsmanöver überrascht und fuhr auf dem Mercedes auf, berichtet die Polizei. Dabei wurde eine Mitfahrerin im Toyota leicht am Auge verletzt. Der Auris war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.