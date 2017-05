Nürtingen (pol) - Zwei Verletzte und ein Schaden von rund 10 000 Euro hat es bei einem Auffahrunfall am Sonntagmittag auf der Robert-Bosch-Straße gegeben. Ein 20-jähriger Fahrer eines Audi A3 war gegen 12.15 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße ortsauswärts unterwegs. Als er sich kurz ablenken ließ, prallte er gegen das Heck eines Smart, dessen 42-jähriger Fahrer langsam vor ihm herfuhr. Beim Aufprall wurde der Smartfahrer am Rücken verletzt und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Der leicht verletzte Audifahrer konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

