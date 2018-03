Anzeige

Kirchheim (pol) - Ein 87-Jähriger hat am Freitagnachmittag an der B297 zwischen Kirchheim und Reudern, Höhe Autobahn, zwei Fahrzeuge zusammengeschoben. Der 87-jährige Daimler-Fahrer übersah die vor ihm fahrende 18-jährige VW-Fox-Lenkerin und fuhr ihr ins Heck. Durch den heftigen Aufprall wurde der VW-Fox noch auf einen VW-Crafter Lieferwagen aufgeschoben. Die Fox-Fahrerin sowie deren gleichaltrige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der VW-Fox war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.