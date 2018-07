Anzeige

Ostfildern (pol) - Ein 23-jähriger VW-Fahrer hat am Freitagnachmittag auf der L1202 in Fahrtrichtung Esslingen, kurz hinter dem Körschtalviadukt, einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der VW-Fahrer gegen 13.00 Uhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden BMW auf. Der 41-jährige BMW-Fahrer blieb dabei unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro.