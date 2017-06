Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Auffahrunfall mit drei Verletzten und einem Gesamtschaden von

circa 10.000 Euro hat sich am Freitagabend auf der

Sielminger Straße zwischen Stetten und der Anschlussstelle zur B 27

ereignet. Die 54-jährige Lenkerin eines Renault Twingo, welche die

Sielminger Straße in Richtung Bernhausen befuhr, musste ihren Pkw

aufgrund einer roten Ampel bis zum Stillstand abbremsen. Dies

bemerkte die dahinter fahrende 21-jährige Lenkerin eines Fiats 500

offenbar zu spät und fuhr mit großer Wucht auf den stehenden Renault

auf. Hierbei zog sie die 54-jährige Renault-Fahrerin so schwere

Wirbelverletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in

eine Klinik geflogen werden musste. Ihre 37-jährige Beifahrerin und

die Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen, beide wurden

durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der

Unfallaufnahme war die Sielminger Straße bis 19.45 Uhr voll gesperrt,

eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

