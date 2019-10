Neckartenzlingen (pol)Ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Mittwochnachmittag auf der Stuttgarter Straße entstanden. Eine 31-Jährige wollte gegen 16.10 Uhr mit ihrem 1er BMW nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und musste zunächst anhalten. Eine nachfolgende, 24-jährige Ford-Lenkerin konnte mit ihrem Fiesta gerade noch mit einer Vollbremsung stoppen. Einer ihr hinterherfahrenden, 34 Jahre alten VW-Fahrerin reichte es nicht mehr und sie schob mit ihrem Golf die beiden anderen Fahrzeuge aufeinander. Alle Beteiligten gaben gegenüber einem zufällig vorbeikommenden Rettungsdienst zunächst an, nicht verletzt worden zu sein. Die 31-Jährige klagte jedoch während der Unfallaufnahme über Schmerzen und wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.