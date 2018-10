Anzeige

Esslingen (pol) Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen ist es am Freitag auf der Vogelsangbrücke in Fahrtrichtung Pliensauvorstadt gekommen. Um 17.30 Uhr musste ein 19-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was eine dahinterfahrende 85-jährige Daimler-Fahrerin aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät erkannte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge noch auf einen weiteren VW, welcher von einem 43-Jährigen gelenkt wurde, aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.