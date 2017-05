Stuttgart (pol) - Bei einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen ist am Dienstag auf der Bundesstraße 10 ein 39 Jahre alter Smart-Fahrer verletzt worden. Ein 42-Jähriger Mann befuhr nach Angaben der Polizei gegen 14.45 Uhr mit seinem Audi die B 10 auf der linken Spur in Fahrtrichtung Esslingen.

Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 39 Jahre alte Smart-Fahrer abbremste und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Smart zunächst auf einen vorausfahrenden VW einer 59-Jährigen und schleuderte dann über die gesamte Fahrbahnbreite gegen die rechte Leitplanke. Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall. Rettungskräfte waren vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Schaden von zirka 70.000 Euro. Die B 10 war während der Unfallaufnahme in Richtung Esslingen gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.