Esslingen (pol) - Unachtsamkeit ist die Ursache eines Auffahrunfalls gewesen, der sich am Dienstagabend auf der B 10, Höhe Oberesslingen, ereignet hat. Ein 62 Jahre alter Lenker eines Ford bemerkte nach Angaben der Polizei gegen 18.20 Uhr auf seiner Fahrt auf dem linken Fahrstreifen der B 10 in Richtung Stuttgart zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt angehalten hatten. Er krachte ins Heck einer Mercedes A-Klasse, die noch auf den VW einer 21-Jährigen geschoben wurde. Die 37 Jahre alte Mercedesfahrerin klagte nach dem Unfall über leichte Schmerzen und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Am Ford und Daimler entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Ob der VW ebenfalls beschädigt wurde, muss erst noch geprüft werden. Die A-Klasse war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Abschleppdienst geborgen.