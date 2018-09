Anzeige

Hochdorf (pol) Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 14 000 Euro ist laut Polizei das Ergebnis einer kurzen Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr, die am Donnerstagnachmittag auf der Plochinger Straße zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Der 43 Jahre alte Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 15.45 Uhr so heftig ins Heck eines vorausfahrenden Audi einer 33 Jahre alten Frau, dass beide Pkw anschließend nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten.