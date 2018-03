Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Auf ihrer Fahrt in Richtung Autobahn bemerkte eine 18-jährige Fahranfängerin am Steuer ihres Toyota Yaris erst zu spät, dass der Opel Zafira der 51-Jährigen vor ihr verkehrsbedingt angehalten hatte. Während die junge Frau bei dem folgenden Auffahrunfall unversehrt blieb, musste die Opel-Lenkerin mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. An den Personenwagen entstand, wie die Polizei berichtet, ein Blechschaden von insgesamt fast 8.000 Euro.