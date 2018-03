Anzeige

Filderstadt (pol) - Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend auf der Grötzinger Straße ereignet hat.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Nissan war gegen 19 Uhr auf der Grötzinger Straße in Richtung Aichtal unterwegs, als ein vorausfahrender Volvo verkehrsbedingt halten musste. Der 35-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das bereits zum Stillstand gekommene Fahrzeug des 64-jährigen Nürtingers auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei von den Beteiligten niemand. In der Folge der Kollision war das Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.