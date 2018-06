Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Am Samstag, gegen 14:15 Uhr, fuhr, wie die Polizei berichtet, eine 32-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz aus Leinfelden kommend in Richtung Musberg. Weil sie nach links in eine Hofzufahrt abbiegen wollte, bremste sie ihren Mercedes-Benz ab. Ein dahinter fahrender 20-Jähriger bremste ebenfalls ab.

Ein nachfolgender 70-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Daimler auf. Durch die Kollision wurde der Wagen des 20-Jährigen wiederum auf den der 32-Jährigen geschoben. Der 20-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. An allen drei beteiligten Mercedes-Benz entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 13 000 Euro. Der Wagen des 20-Jährigen musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.