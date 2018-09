Anzeige

Filderstadt (red) - Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat laut Polizeibericht am Montagmorgen einen Unfall mit mehreren Autos verursacht, der im Berufsverkehr auf der B27 für Stau sorgte. Der Fahranfänger war mit seinem Auto gegen 8.20 Uhr auf der linken Spur der bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er in Höhe der Ausfahrt Plattenhardt zu spät erkannte, dass der Verkehr ins Stocken kam. Mit großer Wucht krachte er ins Heck des vorausfahrenden Autos eines 28-Jährigen, der noch auf den davor fahrenden Wagen einer 27-Jährigen aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, mussten die beiden anderen vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Autos mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.