FilderstadtEine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagmorgen zu einem heftigen Auffahrunfall auf der B 27 geführt. Dadurch ist es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Eine 33 Jahre alte Mercedesfahrerin war nach Angaben der Polizei um acht Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie auf Höhe von Stetten mit ihrem Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 35-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und krachte gegen das Auto der Frau. Durch den Aufprall zog sich die Fahrerin so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. (pol)