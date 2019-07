Deizisau (pol)Eine kurze Unachtsamkeit hat laut Polizei am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall auf der B 10 geführt. Eine 61-Jährige war um 15.40 Uhr mit ihrem Opel Astra auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie aufgrund stockenden Verkehrs auf Höhe des Industriegebiets Deizisau abbremsen. Ein nachfolgender, 39 Jahre alter Lenker eines Alfa Romeo bemerkte dies zu spät. Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers prallte er gegen den Wagen der Frau. Dieser wurde durch die Kollision nach links abgewiesen und stieß noch gegen die Mittelleitplanke. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 14.000 Euro geschätzt. Da die beiden Pkw sofort zur Seite gefahren werden konnten, kam es im aufkommenden Feierabendverkehr zu keinen größeren Stauungen.