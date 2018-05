Anzeige

Deizisau (pol) Aus Unachtsamkeit ist eine 51-Jährige am Dienstagmorgen mit ihrem Hyundai auf der B 10 dem vor ihr abbremsenden Land Rover einer Gleichaltrigen aufgefahren, meldet die Polizei. Beide Pkw waren gegen acht Uhr auf Höhe des Plochinger Hafens in Richtung Göppingen unterwegs, als die Frau die Verkehrssituation zu spät erkannte. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von zirka 7.500 Euro, wobei der Hyundai der Unfallverursacherin nicht mehr fahrtauglich war und von einem Abschlepper geborgen werden musste. Die B 10 war während der Unfallaufnahme in Richtung Göppingen nur einspurig befahrbar.