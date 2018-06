Anzeige

Neuhausen auf den Fildern (pol)Im stockenden Verkehr ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Esslingen ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem ein 29-Jähriger leicht verletzt wurde. Er war in einem VW Passat gegen 16:50 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs und musste plötzlich bremsen. Vermutlich bemerkte der hinter ihm fahrende 57-Jährige, der am Steuer eines Skoda saß, dies zu spät und krachte ins Heck des Passat. Eine nachfolgende 39-Jährige wich mit ihrem VW Beetle nach rechts aus und streifte einen dort fahrenden BMW, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Der Skoda blockierte den linken Fahrstreifen, so dass sich ein Rückstau von mehreren Kilometern bildete. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.