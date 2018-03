Auffahrunfall auf der A 8 bei Neuhausen

Einen Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 18:45 Uhr auf der A 8 auf Höhe der Anschlussstelle Esslingen, Ausfahrt Neuhausen, in Fahrtrichtung München ereignete.