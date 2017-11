Anzeige

Esslingen (pol) - Am Mittwochnachmittag ist es gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Sirnauer Brücke mit der Dornierstaße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 67-jährige Smart-Fahrerin überfuhr die Brücke und bemerkte eine verkerhsbedingt wartende Mercedes-Fahrerin nicht. Sie fuhr der 57-Jährigen hinten auf, wobei beide Fahrerinnen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.