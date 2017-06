Nürtingen (pol) - Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung B 313 in die B 297 ist eine Person leicht verletzt worden. Ein 41 Jahre alter Autofahrer fuhr, nach Angaben der Polizei, gegen 17.30 Uhr die B 313 vom Enzenhardt kommend und wollte im Anschluss nach rechts auf die B297 abbiegen. Er sah noch ein Fahrzeug an der Einmündung stehen und dachte, dass es losfährt, was nicht der Fall war. Mit großer Wucht fuhr er auf das stehende Fahrzeug auf. Die 64-jährige Fahrerin klagte an der Unfallstelle über Kopfschmerzen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Ihr Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt rund 8.000 Euro.

