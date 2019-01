Anzeige

Wendlingen (pol)Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 10.50 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen ereignete. Laut Polizei fuhr ein 71 Jahre alter Lkw-Fahrer von München kommend in Richtung Stuttgart auf dem rechten von insgesamt drei Fahrstreifen, als er verkehrsbedingt anhalten musste.

Ein 23-Jähriger, der mit einem Opel Movano hinter dem Lkw unterwegs war, konnte zwar noch rechtzeitig bremsen. Doch der 22-jährige Lkw-Fahrer hinter ihm fuhr vermutlich wegen zu hohen Tempos auf den Opel Transporter auf und schob ihn auf den Lkw. Dabei erlitten der 23-Jährige schwere und der 22-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Zwei der insgesamt drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Opel wurde abgeschleppt und der Lkw von der Polizei von der Autobahn begleitet. Darüber hinaus befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Wendlingen und Köngen mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Während Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen bis etwa 12.50 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.