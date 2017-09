Anzeige

Wendingen/Nürtingen (pol) - Gleich zwei Zigarettenautomaten in der Region haben an diesem Wochenende Schaden genommen, wie die Polizei berichtet.

Die erste Tat ereignete sich gegen 23.30 Uhr in der Wendlinger Behrstraße. Zwei dunkel gekleidete schlanke männliche Personen machten sich an dem Automaten zu schaffen und wuchteten ihn aus der Verankerung. Anschließend verluden sie ihn in ein nicht näher bekanntes Fahrzeug und fuhren in Richtung Lauter davon. Zeugen waren auf die Tat aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung unerkannt entkommen. Der Automat hat einen Wert von mehreren tausend Euro. An der Fassade entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Auch in Nürtingen ist am Sonntagmittag ein Zigarettenautomat festgestellt worden, den Unbekannte samt Betonfundament umgedrückt bzw. aus der Verankerung gerissen hatten. Der Automat war an der Ecke Neuffener-/Eichendorffstraße aufgestellt. Möglicherweise war er den Dieben mit dem Sockel zu schwer. Ob ein Tatzusammenhang zum Diebstahl in Wendlingen besteht, ist derzeit, ebenso wie die Höhe des angerichteten Schadens, noch nicht bekannt. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen werden an das Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022/9224-0 erbeten.