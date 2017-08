Kirchheim (pol) - Nach vier bis fünf Unbekannten, die am frühen Mittwochmorgen einen Transporter gestohlen und damit mehrere Unfälle verursacht haben, fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Gegen 1.45 Uhr entwendeten die Unbekannten nach Angaben der Polizei einen weißen Fiat Ducato, der unverschlossen auf dem Parkplatz Am Wasen abgestellt war. Auf ihrer Spritztour durch Kirchheim beschädigten sie in der Bergstraße zunächst einen Holzzaun der Kirchengemeinde, bevor sie ein paar Meter weiter erneut in einen Zaun krachten. Ohne sich um die angerichteten Schäden zu kümmern, fuhren sie wieder zurück, um den Transporter auf dem gleichen Parkplatz wieder abzustellen. Dabei beschädigten sie einen Audi, der dort ordnungsgemäß geparkt war, bevor sie zu Fuß flüchteten. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/5010 um Hinweise.

