Filderstadt (pol)Zu hohe Geschwindigkeit trotz schneeglatter Fahrbahn ist einem Autofahrer am Donnerstagabend zum Verhängnis geworden. Der 21-Jährige wollte Polizeiangaben zufolge um 20.45 Uhr mit seinem Ford Fiesta bei Bonlanden auf die B 27 in Richtung Stuttgart auffahren. Auf der verschneiten Fahrbahn geriet der junge Mann mit seinem Wagen ins Schleudern und krachte gegen die Leitplanke. Beim Aufprall lösten sich mehrere Fahrzeugteile und landeten auf die Bundesstraße. Eines dieser Teile überfuhr eine gleichaltrige Frau mit ihrem VW Polo, dabei wurde ein Reifen beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Hohe von cira 6.000 Euro.