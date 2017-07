Beuren (pol) - Weil ihn die Behandlung seiner Freundin durch den Rettungsdienst störte, ist am frühen Freitagmorgen ein 22-Jähriger nach einer Sportveranstaltung in Beuren auf die eingesetzten Sanitäter losgegangen. Nach Angaben der Polizei wurde die 20-Jährige gegen 1.15 Uhr aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums bewusstlos und musste behandelt werden, woraufhin der ebenfalls alkoholisierte 22-Jährige von einem anwesenden Security-Mitarbeiter davon abgehalten werden musste die weitere medizinische Versorgung seiner Freundin zu behindern. Dies gelang erst, nachdem er von mehreren Mitarbeitern des Sicherheitsdiensts überwältigt und gefesselt wurde. Während der Klärung des Sachverhalts durch die Beamten des Polizeireviers Nürtingen solidarisierten sich zunehmend Besucher der Veranstaltung mit dem 22-Jährigen. Dieser wurde zum Polizeirevier Nürtingen gebracht. Weil er bereits bei der Übernahme durch die Polizei Widerstand geleistet hatte und weitere Störungen zu befürchten waren, wurde der 22-Jährige auf richterliche Anordnung bis zum Morgen in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun durch das Polizeirevier Nürtingen wegen mehrerer Delikte ermittelt.

